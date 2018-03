Ali Koç, Aziz Yıldırım'a tepki gösterilmesine sinirlendi!

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de taraftarlar ve genel kurul üyeleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.



Konuşması sırasında başkan Aziz Yıldırım'a tepki gösterilmesi üzerine Ali Koç, "Beyler bir dakika, ne oluyor. Yarın aynı duyguları bana da besleyebilirsiniz. Sevmek durumunda değilsiniz ama o makamda kim olursa saymak zorundasınız." ifadelerini kullandı.



İŞTE ALİ KOÇ'UN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR



"Eski heyecanımızı, kenetlenmemizi ve ihtişamımızı, çok ama çok özledik. Sayın Aziz Yıldırım ve yöneticileri hiçbir zaman unutmadık. Daima gurur duyduk ve şükranlarımızı ilettik. Bugüne kadar kirli muhalefet sözlerinden uzak durduk. Bundan sonra da aynı gayreti göstereceğimizden emin olmanızı istiyorum. Her şeyden önce Fenerbahçeliyiz ve aynı gemideyiz."



"FUTBOLDAKİ NOKTA MUTLU ETMİYOR"



"Fenerbahçe her dönem hem şampiyonluk sayısında, hem de ihtişamında rakiplerinin önünde olmuştur. 1953 öncesi şampiyonluklarda rakiplerden açık ara önde olan Fenerbahçe'miz, 90'lı yıllara kadar da hep önde olmuştur. Son 3-4 senede, amiral gemi futbolda gelinen nokta hiçbirimizi mutlu etmiyor. Fenerbahçemizin tartışmasız en büyük gücü olan taraftarı ile arasındaki sıcak bağın erozyona uğradığına şahit oluyoruz."



"KASAYA CİDDİ SERMAYE GİRİŞİ YAPACAĞIZ"



"3 Temmuz kumpasına karşı dimdik bir duruş sergileyen takımımız, 3-4 yıldır mali ve idari konuda sıkıntılar yaşamaktadır. Elimizi taşın altına koymak zorundayız. Gün, bugündür. Göreve geldiğimiz takdirde, kulübümüzün kasasına ciddi bir sermaye girişi yapabilmek için 4 Haziran'da çalışmalara başlayacağız. Sermaye kısmında elimizden geleni yapacağız."



"ALTINORDU YAPARKEN, BİZ NİYE YAPAMAYALIM"



"Mali sorunlarımızın ana nedeni olan futbolda günü kurtarma zihniyetinden acilen uzaklaşmak zorundayız. Bu sene şampiyon olalım da seneye bakarız deme lüksümüz kalmamıştır. Bir sistemden, futbol kültüründen, oyun tarzı olan, kendi oyuncularını yetiştiren, en etkili ve ekonomik transfer yapan bir kulüp yapısından bahsediyoruz. Benim çok sevdiğim ve sevgi beslediğim Altınordu yaparken, biz niye yapamayalım!"



"BAŞARISIZLIĞA ALTYAPI HAZIRLANIYOR"



"Başkanımız Aziz Yıldırım, 'başkan seçilirsem, takımdaki tüm futbolcuları satacağımı' söylediğimi iddia etti. Benim böyle bir ifadem olmadı. Takımın tamamını satmak dünyanın hangi futbol kültüründe var? Camiayı böldü, tebrik ediyorum, Aykut Hoca, Ali Koç'un adamıyla yemek yedi... Çıkan haberlere baktığım zaman, olabilecek bir sportif başarısızlığın mazeretinin altyapısı hazırlanıyor. Her zaman söylüyorum, şampiyonluğu başkanlığa bin kere tercih ederim."



"CAMİAYI BÖLMEKLE SUÇLANIYORUM"



"Sayın başkanımız, 2016 yılında aday olmak isteyenlerin erkek gibi ortaya çıkıp adaylığını açıklamasını istediği çağrısında bulundu. Ancak aday olmam sebebiyle, koskoca Fenerbahçe camiasını bölmekle suçlanıyorum. Fenerbahçe'de demokratik haklarını kullanarak aday olmak için mevcut başkandan icazet mi alınması gerekiyor? Adaylığımı nasıl açıklasaydım sorun olmazdı bilemiyorum. Bana göre şartlara uyan her kongre üyesi adaylığını açıklayabilir."



"3 TEMMUZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"



"Başkan adaylarını FETÖ ile suçlarsak, camia olarak demokrasiden çok çok uzaklaşırız. Tüm adaylar birbirine saygı duymalıdır. Sayın Başkanımızın da adaylığının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 3 Temmuz, Fenerbahçeliyim diyen herkesin kırmızı çizgisidir. Çok uzun yıllar sürebilecek bu sürece, görev alacak her yönetim tüm bireyleriyle sahip çıkmak ve hakkımızı korumak zorundadır. Seçildiğimi takdirde bu alçak saldırının peşini bırakmayacağımıza şüphe olmasın. FB TV'de adaylığımın 3. şahıslar tarafından sorgulanmasını hiç şık bulmadığımı açıklamak istiyorum."

