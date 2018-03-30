Fenerbahçe'de Hulusi Belgü, Barış Ertül ve Murat Aşık disipline sevk edildi!

Fenerbahçe Spor Kulübü, eski başkan adaylarından ve genel kurul üyesi olan Hulusi Belgü'yü disiplin kuruluna sevk etti. Belgü sosyal medya hesabından ‘Değerli başkan beni ihraç etmek için disiplin kuruluna vermiş, ne diyelim bir ölür, bin diriliriz. Korkunun ecele faydası yok. Fenerbahçe sağolsun!' ifadelerini kullanarak, disiplin kurulunun sevk kağıdını paylaştı.



Öte yandan Aziz Yıldırım'a muhalif olarak tanınan Barış Ertül ve Murat Aşık da disiplin kuruluna sevk edildi.

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