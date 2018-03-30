Şekip Mosturoğlu: Aziz Yıldırım'ın mega bir projesi var

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın başkan adaylığını açıklaması sonrasında basın mensuplarına konuşan Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, 3 Haziran'da bir Seçimli Genel Kurul yapılacağını ifade ederek, “Bu süreç daha evvel başladı. Ali Bey adaylığını uzun bir süre önce açıkladı ve başkan da bugün açıkladı. Artık 2 aday var. Çok adaylı seçimler dinamizm getirecektir. Projeler yarışacak ve Fenerbahçe’yi çağ atlatacaktır. Hayırlı olacağını düşünüyorum. Kazanan Fenerbahçe olacaktır” şeklinde konuştu.



HEYECANI KAYBEDİNCE BU İŞ OLMAZ

Aziz Yıldırım'ın başkanlık heyecanının hala devam ettiğini ve bu süreçte kendilerinin de Yıldırım'ı destekleyeceklerini belirten Mosturoğlu, “Başkan bu heyecanı taşıyan, hayaller kuran, peşinde koşan bir insan. Hayaller, projeler ve heyecan bitmediği sürece başkan bu tip yarışların içinde olacaktır. Bizler de onu destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.



SEÇİM, BRANŞLARI ETKİLEMEMELİ

Mümkün olduğu kadar seçim sürecinin branşları etkilememesi için çaba sarf ettiklerini söyleyen Şekip Mosturoğlu, “Fenerbahçe’de seçim süreci ilk defa bu kadar erken başladı. Bu zamana kadar takımları yarışın dışında ne kadar bıraktıysak şimdi de aynı şekilde bırakmaya çalışacağız. Taraftarımız da seçim sürecinden etkilendi. Onların önceliği takımların başarısının desteklemesi gerek. Herkes bir adayı sever veya sevmez” diye konuştu.



ÇOK KATILIMLI BİR KONGRE OLACAK

Çok katılımlı bir genel kurul yaşanacağını da sözlerine ekleyen Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, “Özellikle 1 milyon üye projesinden sonra büyük bir artış oldu. Üye sayısı 32 bin civarında. Katılımın rekor olacağını düşünüyorum. Başkan iddialı, biz de iddialıyız. Başkan kazanacaktır” açıklamasında bulundu.



MEGA BİR PROJE VAR

Aziz Yıldırım’ın mega bir projesi olduğunu ve bunu ilerleyen günlerde açıklayacaklarını aktaran Mosturoğlu, “Bu proje bütün illeri kapsıyor. Onunla ilgili başkan açıklamalar yapacak. Bu gerçekten de bugünün güncel konularını içeren, üzerinde çok kafa yorulması gereken bir proje. Uygun insanların bu projeye katkılarını bekledik” dedi.



SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SALDIRILAR OLDU

Reina saldırısının olduğu gecede sosyal medya üzerinden Fenerbahçe’ye de saldırılar yapıldığını açıklayan Mosturoğlu, şunları söyledi: “O saldırı Cumhuriyet Savcılığı'na yansıtıldı. Hesapların FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı ve bu hesaplar çoğaldı. Taraftarımız onları Fenerbahçeli olarak görüp bir yapının çalışmasına katkıda bulunuyor. Cumhuriyet Savcısı dosyalarıyla bu ispatlandı. Biz direkt Ali Bey’in adaylığıyla alakalı bir şey söylemedik.”



“YÜKSEK BÜTÇELİ TRANSFERLER DUYMADIM"

Yüksek bütçeli transferler olacağından kendisinin herhangi bir bilgisi olmadığını da dile getiren sarı-lacivertli yönetici, şu açıklamalarda bulundu: “Ali Koç da, başkan da projelerini açıklayacak. Her ikisi de UEFA kurallarını biliyor. Onlara göre projelerini sunacaklar. O yapar bu yapamaz dememiz doğru değil. Her ikisi de projelerini anlatacak. Şimdiden spekülasyon içinde olmamak lazım.”

PAYLAŞ