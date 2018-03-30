Aziz Yıldırım ile Faruk Acar yan yana!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak olağan kongre öncesinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Salonda Aziz Yıldırım'ın yanında oturan isim dikkat çekti.



Andy-Ar araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tanıtım toplantısında yan yana oturdu. Bu görüntü ikilinin seçim süreci boyunca akıllara beraber çalışacağı iddialarını getirdi.



FARUK ACAR KİMDİR?

Araştırmacı Faruk Acar, üniversite eğitimi Kamu Yönetimi üzerine tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini devam ettirmiştir. Anketör olarak Araştırma sektörü ile tanışan Faruk Acar, ardından yönetici olarak çalışma hayatını sürdürmüştür. 1999 yılında Andy-Ar Strateji Geliştirme ve Sosyal Araştırmalar Merkezini kurmuştur. Günümüzde aktif olarak Andy-Ar Araştırma Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.



Araştırma şirketi 2010 yılında Türkiye Anayasa Değişikliği Referandum sonuçlarını %57 olarak tahmin etmiş sonuç ise %57.4 olarak çıkmış ve büyük bir başarı elde etmiştir. Evli olan Faruk Acar’ın iki çocuğu vardır. Aslen baba tarafından Bursa’lıdır ve Bursa’da dünyaya gelmiştir. Merkezi İstanbul’da bulunan Araştırma Şirketi’nin toplam 35 İl’de temsilciliği bulunmaktadır. (Fanatik)

MAHMUT USLU: BEN DEVAM EDER MİYİM, BAKACAĞIZ

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ve başkan Aziz Yıldırım'ın Haziran ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda yeniden aday olduğunu açıkladığı organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yönetim listesinde yer alıp almayacağını bilmediğini belirten Uslu, "Aziz Yıldırım listelerini son 2 gün kala yapar. Ben devam eder miyim, eskiden devam etme niyetim yoktu ama şimdi bakacağız. Ben Yargıtay sürecinde, 2013'ün kasım ayında girmiştim. 6 ayda her şey biter diyorduk fakat 5 yıl olmuş daha bitmedi, inşallah biter" diye konuştu.



YENİ KANUN DEVRİM NİTELİĞİNDE

Aziz Yıldırım'ın birkaç yeni projesinin olduğunu dile getiren Uslu, TBMM'de çıkarılan 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hakkında ise şunları kaydetti:



"Benim şahsen 20-21, başkanın da 17-18 senedir emek verdiği bir konuydu. Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün siyasi partilerin oylarıyla çok önemli bir kanun çıktı. Biz çok emek verdik, Aziz Yıldırım bu işe çok emek verdi. Devrim niteliğinde bir karar oldu. Amatör branşlarda 10-15 sene içinde eğer iyi organize edersek, olimpiyatlarda çok önemli yerlere gelebiliriz. Bu, profesyonel kesintilerden belli bir kısmı amatöre aktarma. Yeni kanun, bütün kulüplerin ve sporun kurtuluşudur."