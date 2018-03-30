Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda slogan olarak #RuhumuzBir sloganı kullanıldı. Yıldırım, haziran ayında yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:



Göreve ilk olarak 1998'de geldiğimizde karşımızda çok parçalı bir Fenerbahçe camiası vardı. 1 oy farkla kazandığım başkanlığı birleşmek için çalıştım. Bugün daha da heyecanlıyım. Ezeli rakiplerimizin rüzgarı arkasına almış olması, çamurlu zeminler, darboğaz vardı. Kolları sıvadık. İlk olarak Fenerbahçemizin taraftarlarını düşünerek tesisleşmeye başladık. Bu öyle bir hamleydi ki ezeli rakiplerimizin taraftarlarını da etkiledi. Her şeyde öncü olan Fenerbahçe, diğer takımlara yol gösterdik. Fenerbahçe'yi bir marka haline getirmek için dünyaca ünlü yıldızları getirdik. 2000-2001 şampiyonluğu ile rakiplerimizin hegemonyasına son verdik. Gün geçtikçe güçlendik. Fenerbahçe ve diğerleri diye kutuplaşma başladı. Denizli'de şampiyonluğu kaybettik. 100. Yıl ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı ile meyveleri almaya başladık.



2009-2010'a gelindiğinde yine şampiyonluk yarışı içindeydik. Aman Fenerbahçe olmasın diye son haftada şampiyonluğumuz Denizli'de olduğu gibi engellendi. Ertesi sezon yine şampiyon olduk. Tarihin en güçlü döneminde, hain kumpas ile 3 Temmuz süreci ile karşı karşıya geldik. Bu kumpasla ilk karşılaşan Fenerbahçe'ydi. Emelleri şahsımı Fenerbahçe'den uzaklaştırıp kulübü ele geçirmekti. Onlar sandılar ki Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'dır. Bilmiyorlardı ki Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibaretti. Fenerbahçe dik durarak karanlık yüzlere tükürdüler. Savcıya "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" diye cevap verdim. Allahıma şükürler olsun ki Fenerbahçe gibi dimdik durdum. Geri adım atsaydık Fenerbahçe, Fenerbahçelilerin olmayacaktı. 1 yıl hapis yattık, kulüp olarak maddi manevi zarara uğradık. Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak dik durduk, ligde şampiyon olduk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da ikişer kez şampiyon olduk. Amatör sporlara en çok yatırım yapan kulüp olduk.



Aziz Yıldırım bunları neden mi anlattı? Çünkü Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe'dir. Birliktelik için, ruhumuz bir olsun diyerek onurla ve gururla adaylığımı ilan ediyorum. Unutmayın aslolan Fenerbahçe'dir. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

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