Ali Koç futbolun başına Pitarch ve Kenyon'u getirecek
29 Mart 2018 | 09:58
Başkan adayı Ali Koç, seçilmesi halinde futbol branşını teslim edeceği kişileri belirledi.
Koç, futbol takımının CEO'luğu görevine Peter Kenyon'u getirecek. Ali Koç'un Aykut Kocaman ile teknik direktörlük konusunda devam edeceği kaydedilirken sportif direktörlük içinse marka bir ismi belirledi.
Koç, Kenyon ile yaptığı görüşme sonucunda İspanyol Sportif Direktör Jesus Garcia Pitarch isminde karar kıldı. Önceden Valencia ve A.Madrid gibi takımları yöneten Pitarch, Rafa Benitez'i bulup çıkardı. Cuper ve Aguirre gibi hocalarla çalıştı. (AKŞAM)
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