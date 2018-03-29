Fenerbahçe'den Robben'e çılgın teklif

1 / 6 Robben'in garanti parası 17 milyon Euro olacak.



2 / 6 Arjen Robben'in menajeri ile bir süredir görüşme halinde olan Fenerbahçe yönetiminin en kısa sürede Hollandalı futbolcu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetim ile Robben arasındaki görüşme Almanya'da olacak.



3 / 6 Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben, kararsızlık yaşamasından dolayı rahatsız hissettiğini söylerken takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.



4 / 6 Transferde adı Fenerbahçe ile anılan 34 yaşındaki futbolcu, ''Benim için büyük bir sorun. Ne yapacağım, gelecekte nerede olacağım bunun için hiçbir karar verilmedi. Böyle olunca kafanızda bir sürü opsiyon oluyor. Farklı seçeneklerde var tabii. Ama henüz kararımı vermedim'' dedi.



5 / 6 Futbola odaklanmak istediğini belirten Robben, ''Futbol bir iş. Sonunda tüm seçenekler mevcut. Nisan ayındaki maçlara odaklandım. Şampiyonlar Ligi maçlarımız var. Lig devam ediyor ve lig kupası maçlarımız var. Kafamda bunların olması lazım, ''Gelecek sezon nerede olacağım'' sorusu değil'' sözlerini kullandı.

