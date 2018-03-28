Luis Nani'den Fenerbahçe itirafı

1 / 4 2015 yazında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transferi büyük ses getiren Luis Nani, Roma'da ziyaret ettiği bir okulda flaş itiraflarda bulundu.

2 / 4 Sarı Lacivertlilerin Valencia'ya sattığı Nani, kiralık olarak forma giydiği Lazio'da şu ana kadar gösterdiği performanstan ötürü büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

3 / 4 Nani, "Benden beklentiler büyüktü. Ancak taraftarlarımızı mutlu edemedim" ifadelerini kullandı.