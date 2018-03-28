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Luis Nani'den Fenerbahçe itirafı

1 saat önce

İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili itirafta bulundu.

Luis Nani'den Fenerbahçe itirafı
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2015 yazında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transferi büyük ses getiren Luis Nani, Roma'da ziyaret ettiği bir okulda flaş itiraflarda bulundu.

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Sarı Lacivertlilerin Valencia'ya sattığı Nani, kiralık olarak forma giydiği Lazio'da şu ana kadar gösterdiği performanstan ötürü büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

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Nani, "Benden beklentiler büyüktü. Ancak taraftarlarımızı mutlu edemedim" ifadelerini kullandı.

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Bu yıl Serie A'da yalnızca 2 maça ilk 11'de çıkabilen Nani, Lazio'da yeterli şansı bulamadığı için de büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Lazio'nun, Nani için opsiyon kullanmayı düşünmediği haberleri İtalyan basınında yer almıştı. (FANATİK)

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