Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü Valerie Garnier

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımımız 1965 Cholet doğumlu Fransız Baş Antrenör Valerie Garnier ile anlaşmıştır. Son olarak Fransa Milli Kadın Basketbol Takımının Baş Antrenörlüğünü yapan Valerie Garnier'e Fenerbahçe Ailesine hoşgeldin diyor, başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" denildi.

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