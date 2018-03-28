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Fenerbahçe'de kaleye Volkan Demirel'in yerine Harun Tekin geliyor
2 saat önce
Kaleci takviyesi gerektiğini düşünen Kocaman’ın ilk tercihi Bursaspor'un kaptanı Harun Tekin.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın önümüzdeki sezon takımın başında devam edip etmeyeceği merak konusu. Mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Kocaman ile devam edeceği konuşuluyor.
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Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonun yapılanması için yönetime bir ön rapor vermesi de bu iddiaları güçlendiriyor. İşte Aykut Kocaman’ın raporunda yer alan ilginç detaylar:
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Kocaman, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Volkan Demirel’in takımda tutulsa bile mutlaka birinci kaleci alınmasını istedi.
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En güçlü aday Bursaspor’un kaptanı Harun Tekiıı. 28 yaşındaki file bekçisinin Bursa ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bursa ile F.Bahçe arasında yaşanan sorunlar bu transferdeki en büyük engel görünüyor.
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Sezon başında Sarı-Lacivertliler, Harun ile anlaşmıştı. Ancak Kocaman, bu transfere onay vermemişti.
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Harun ile bir anlaşma sağlanamazsa gündeme gelecek isim ise Altınordu’nun 24 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler.
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