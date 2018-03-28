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Fenerbahçe'de kaleye Volkan Demirel'in yerine Harun Tekin geliyor

2 saat önce

Kaleci takviyesi gerektiğini düşünen Kocaman’ın ilk tercihi Bursaspor'un kaptanı Harun Tekin.

Fenerbahçe'de kaleye Volkan Demirel'in yerine Harun Tekin geliyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın önümüzdeki sezon takımın başında devam edip etmeyeceği merak konusu. Mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Kocaman ile devam edeceği konuşuluyor.

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Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonun yapılanması için yönetime bir ön rapor vermesi de bu iddiaları güçlendiriyor. İşte Aykut Kocaman’ın raporunda yer alan ilginç detaylar:

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Kocaman, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Volkan Demirel’in takımda tutulsa bile mutlaka birinci kaleci alınmasını istedi.

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En güçlü aday Bursaspor’un kaptanı Harun Tekiıı. 28 yaşındaki file bekçisinin Bursa ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bursa ile F.Bahçe arasında yaşanan sorunlar bu transferdeki en büyük engel görünüyor.

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Sezon başında Sarı-Lacivertliler, Harun ile anlaşmıştı. Ancak Kocaman, bu transfere onay vermemişti.

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Harun ile bir anlaşma sağlanamazsa gündeme gelecek isim ise Altınordu’nun 24 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler.

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Kardeşler’in kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Altınordu, oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor. Bu sezon kadroya katılan ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kameni ise bir takıma kiralanacak. (AKŞAM)

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