SPOR

Ozan Tufan'ın geleceği netleşti

27 Mart 2018 | 10:17

Kadro dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ozan Tufan'ın geleceği netleşti

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan Ozan Tufan, uzun bir aranın ardından takımla çıktığı Boluspor maçında büyük hüsran yaşadı. Sarı-Lacivertli Yönetim, 23 yaşındaki oyuncunun gösterdiği performans sonrası sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Genç orta saha oyuncusunun F.Bahçe ile Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
(AKŞAM)

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