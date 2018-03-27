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Fenerbahçe'de Vincent Janssen sahaya iniyor
2 saat önce
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak.
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Sarı-lacivertli takımda son olarak 3,5 ay önce maça çıkan Janssen, sol ayağındaki kemik ödeminin dağılmaması nedeniyle bu sürede takımından uzak kaldı.
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Sosyal medya platformu Instagram'dan, yer çekimsiz ortamda yürüyüş olanağı sağlayan "AlterG" aletindeki fotoğrafını paylaşan 23 yaşındaki golcü futbolcu, "Yakında" ifadesini kullandı.
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Edinilen bilgiye göre Janssen, gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak. Topla çalışabilecek duruma gelecek Hollandalı futbolcu, güçlendirme çalışması yapacak.
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