Skrtel'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Slovakya'nın Tayland'ı 3-2 mağlup ettiği hazırlık maçında yüzüne çarpan top sonrası herkesi korkutan Fenerbahçe'nin stoperi Martin Skrtel ile ilgili flaş bir açıklama geldi.



Slovakya milli takımının doktorluğunu yapan Jan Batalik, Sarı Lacivertli yıldızın son durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Olayın gerçekleştiği anda Skrtel'in oyundan çıkmasına gerek yoktu. Eğer buna gerek olsaydı direkt oyuncu değişikliği hakkını kullanırdık. Nitekim Skrtel, şu anda kendini iyi hissediyor.



Skrtel'i şu anda kendisini gözetim altında tutuyoruz. Norölojik fonksiyonları da gayet iyi durumda."

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