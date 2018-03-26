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Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer ediyor

2 saat önce

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen sezon bitmeden yaptığı açıklamada transferleri en geç mayıs-haziran aylarında bitireceklerini söylemiş ancak UEFA ile yapılan anlaşma sarı-lacivertli kulübün önüne set çekmişti.

Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer ediyor
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Başkanlığa adaylığını açıklayacağını önceki gün resmen duyuran Yıldırım, transferde bu kez kolları daha erken sıvadı.

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Listedeki isimlerden biri, devre arasında da gündeme gelen ancak transferi son anda yatan Emre Akbaba...

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Fenerbahçeli yöneticiler, milli yıldız için Alanyaspor'la yeniden masaya oturdu. Akdeniz ekibi, Başakşehir'in de listesinde bulunan 25 yaşındaki yıldız için 5 milyon euro istedi.

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Fenerbahçe'nin planı transferi takasla gerçekleştirmek.

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Kanarya 'nın Emre Akbaba karşılığında Alanyaspor'a teklif ettiği isim ise Ozan Tufan'dan başkası değil. (FOTOMAÇ)

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