Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer ediyor

1 / 5 Başkanlığa adaylığını açıklayacağını önceki gün resmen duyuran Yıldırım, transferde bu kez kolları daha erken sıvadı.



2 / 5 Listedeki isimlerden biri, devre arasında da gündeme gelen ancak transferi son anda yatan Emre Akbaba...



3 / 5 Fenerbahçeli yöneticiler, milli yıldız için Alanyaspor'la yeniden masaya oturdu. Akdeniz ekibi, Başakşehir'in de listesinde bulunan 25 yaşındaki yıldız için 5 milyon euro istedi.



4 / 5 Fenerbahçe'nin planı transferi takasla gerçekleştirmek.

