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Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer ediyor
2 saat önce
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçen sezon bitmeden yaptığı açıklamada transferleri en geç mayıs-haziran aylarında bitireceklerini söylemiş ancak UEFA ile yapılan anlaşma sarı-lacivertli kulübün önüne set çekmişti.
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Başkanlığa adaylığını açıklayacağını önceki gün resmen duyuran Yıldırım, transferde bu kez kolları daha erken sıvadı.
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Listedeki isimlerden biri, devre arasında da gündeme gelen ancak transferi son anda yatan Emre Akbaba...
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