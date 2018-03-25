Aykut Kocaman küplere bindi

Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından ciddi bir hayal kırıklığı yaşadı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Kocaman’ın herhangi bir değerlendirme yapmadığı belirtildi. Öte yandan, sarı-lacivertli takımda Boluspor karşısında alınan farklı mağlubiyet ve kötü sonuç moralleri bozdu. Kadroda denenen genç isimlerden sadece Samed Karakoç beklentileri karşıladı, diğer isimler sınıfta kaldı. (MİLLİYET)

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