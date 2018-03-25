Arjen Robben Fenerbahçe'ye doğru!



Robben ile menajerler aracılğılyla ilk temas sağlanırken Nisan ayının başında Fenerbahçe yönetiminin Almanya'ya çıkarma yapacağı öğrenildi. Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Arjen Robben'e geri çeviremeyeceği bir teklif sunulacak. Nisan ayının ilk haftasında yapılması planlanan görüşmeye Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Yıldırım ile İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın katılması bekleniyor.



Bu görüşmede tüm şartlar konuşulacak ve resmi teklif Hollandalı futbolcunun kendisine iletilecek. Robben'in sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe bonservis ödemek zorunda değil. UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan F.Bahçe'nin, Hollandalı futbolcuya bonservis ödemeyecek olması Sarı-Lacivertli yönetimin işini oldukça kolaylaştıracak.



Zira, F.Bahçe sattığı oyuncu bedeli kadar bonservisiyle birlikte oyuncu almak zorunda. Robben'e ödenecek yıllık ücret ve imza parası finansal fair play kapsamında değil. Robben 2009 yılında Real Madrid'den B.Münih'e 25 milyon Euro karşılığında transfer oldu.



2010 yılında ise piyasa değeri 40 milyon Euro civarındaydı. 34 yaşındaki Arjen Robben bu sezon 27 resmi maçta Bayern Münih forması giydi. Bu 27 maçın 22'si nde ilk 11'de yer aldı. 2018'de 7 kez de Hollanda Milli Takım forması giydi. (TAKVİM)

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