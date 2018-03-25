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Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena krizi
32 dakika önce
Aykut Kocaman'ın yedek kulübesine hapsettiği Mathieu Valbuena için Fransız basınından 'ayrılık' iddiası geldi...
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Mercato365 sitesinde yer alan haberde, 33 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Türkiye macerasını erken noktalayabileceği belirtildi.
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Tecrübeli oyuncunun son dönemde takımda istediği şansları bulamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığına vurgu yapan site, yaz transfer döneminde başka bir takıma gitmesinin sürpriz olmayacağını okuyucularına duyurdu.
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