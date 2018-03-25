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Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena krizi

32 dakika önce

Aykut Kocaman'ın yedek kulübesine hapsettiği Mathieu Valbuena için Fransız basınından 'ayrılık' iddiası geldi...

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena krizi
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Mercato365 sitesinde yer alan haberde, 33 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Türkiye macerasını erken noktalayabileceği belirtildi.

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Tecrübeli oyuncunun son dönemde takımda istediği şansları bulamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığına vurgu yapan site, yaz transfer döneminde başka bir takıma gitmesinin sürpriz olmayacağını okuyucularına duyurdu.

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Valbuena'nın Süper Lig'de forma giydiği 23 maçta 5 gol, 8 asist gerçekleştirdiği de bildirildi.

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Kocaman, Valbuena'yı Bolu maçında bile yedek soyundurdu!

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Yıldız, 46'da Aatıf'ın yerine girmişti. (FOTOMAÇ)

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