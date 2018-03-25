Volkan Demirel: Takımı da beni de rezil ettiniz

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, milli arada Boluspor’la oynanan hazırlık maçında yaşanan felakete seyirci kalamadı. 90 dakika süre alan tecrübeli eldiven, çok kötü oynayan arkadaşlarını soyunma odasında adeta kılıçtan geçirdi. Tecrübeli-genç diye ayırt etmeden herkesin hatalarını yüzüne vuran kaptan, “Bu kadro ilk kez bir arada oynamış olabilir ama bu bir bahane değil. Biz F.Bahçeyiz. Sahada kimse skora isyan etmedi. Mücadele eden yoktu! Takımı da beni de rezil ettiniz. Taraftar bu sonuçları hak etmiyor. Kendinize gelin” şeklinde sert bir konuşma yaptı.



Volkan Demirel, kalesinde ilk kez 6 gol gördü. Bolu’da yediği hatalı gollerle dikkat çeken deneyimli eldiven daha önce en çok golü Arsenal’den (5-2) yemişti. Kaptanın F.Bahçe macerasında daha önce de 3 kez 4-1’lik skorlar var. Ayrıca Bolu’yla yapılan müsabakada, bazı oyuncuların sakatlık korkusundan dolayı tedbirli oynadıkları gözlendi.

(VATAN)