Fenerbahçeli Roman Neustadter, Rusya'yı karıştırdı
24 Mart 2018 | 16:42
Rusya'nın Brezilya'ya 3-0 yenildiği maçtan sonra gece kulübünde geç saatlere kadar eğlenen Fenerbahçeli Roman Neustadter, Rusya'yı karıştırdı. Uzun süre sonra milli takıma davet alan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Roman Neustadter'in bu hareketi ülkesinde tepki topladı.
Rusya'nın Brezilya'ya 3-0 yenildiği maçta forma şansı bulamayan Fenerbahçeli Roman Neustadter, maçın ardından takım arkadaşı Konstantin Rausch ile bir gece kulübüne gidip gece geç saatlere kadar eğlendi.
KULÜPTEN İKİ KADIN İLE BERABER ÇIKTILAR
İki futbolcunun gece kulübünden çıkarken yanında bulunan iki kadın da dikkatlerden kaçmadı. Ağır yenilginin ardından hemen soluğu gece kulübünde alan iki futbolcu, Rus taraftarların tepkisini çekti.
YORUMLARI GÖR