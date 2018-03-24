Fenerbahçeli Roman Neustadter, Rusya'yı karıştırdı

Rusya'nın Brezilya'ya 3-0 yenildiği maçta forma şansı bulamayan Fenerbahçeli Roman Neustadter, maçın ardından takım arkadaşı Konstantin Rausch ile bir gece kulübüne gidip gece geç saatlere kadar eğlendi.



KULÜPTEN İKİ KADIN İLE BERABER ÇIKTILAR

İki futbolcunun gece kulübünden çıkarken yanında bulunan iki kadın da dikkatlerden kaçmadı. Ağır yenilginin ardından hemen soluğu gece kulübünde alan iki futbolcu, Rus taraftarların tepkisini çekti.

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