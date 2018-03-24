Aziz Yıldırım'ın Robben planı

1 / 4 UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasını da gözeterek sözleşmesi sona erecek dünya yıldızlarının peşine düşen Yıldırım'ın, bu transferleri seçim öncesinde açıklaması bekleniyor.



2 / 4 Önceki yıllarda da Arjen Robben ile temasın gerçekleştirilmiş olması ve Robben'in kulübü tanıyor olması transfer ihtimalini oldukça artırıyor.



3 / 4 Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona erecek olan Robben'e hem geri çeviremeyeceği bir yıllık ücret hem de imza parası ödenmesi planlanıyor. 34 yaşındaki yıldız için girişimler yakın bir zamanda başlayacak.

