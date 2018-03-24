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Aziz Yıldırım'ın Robben planı

2 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da Ali Koç ile yarışacağı kongre öncesinde elini güçlendirmek için transfer hamlelerine şimdiden başladı.

Aziz Yıldırım'ın Robben planı
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UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasını da gözeterek sözleşmesi sona erecek dünya yıldızlarının peşine düşen Yıldırım'ın, bu transferleri seçim öncesinde açıklaması bekleniyor.

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Önceki yıllarda da Arjen Robben ile temasın gerçekleştirilmiş olması ve Robben'in kulübü tanıyor olması transfer ihtimalini oldukça artırıyor.

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Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona erecek olan Robben'e hem geri çeviremeyeceği bir yıllık ücret hem de imza parası ödenmesi planlanıyor. 34 yaşındaki yıldız için girişimler yakın bir zamanda başlayacak.

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Başkan Yıldırım'ın seçim kozu sadece Robben olmayacak. Kulüpleriyle olan özleşmeleri sona erecek olan Balotelli, Ribery, Fellaini gibi yıldızların 1-2 tanesi daha 3 Haziran seçimleri önhcesinde açıklanacak. Yıldırım yıldızlar topluluğu bir takım vaad edecek. (TAKVİM)

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