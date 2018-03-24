Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ile yola devam edecek

1 / 9 Fenerbahçe’nin başkanı, genel kurul sonrası yeni bir teknik adamın takımı kısa sürede başarıya götüreceğini düşünmüyor. Bunun için zaman da Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle yeterli maddi imkan da yok. O nedenle sportif, idari ve mali açıdan en doğru ismin yine Aykut Kocaman olduğuna inanan Yıldırım, hocası ile yola devam edecek.



2 / 9 Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gelecek sezon da Teknik Direktör Aykut Kocaman ile çalışacak.Haziran ayındaki seçimi kazandığı taktirde Yıldırım, takımın şampiyon olup olmamasına bakmadan Kocaman ile yola devam edecek.



3 / 9 Sarı-lacivertli takım ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kocaman’ın geleceği kamuoyunda şimdiden tartışılmaya başlanmıştı. Alınan karar gereği deneyimli hoca, sonuçlardan bağımsız olarak görevinin başında kalacak.



4 / 9 Başkan Yıldırım’ın bu kararı almasında birçok faktör önemli rol oynadı. Yıldırım, seçilmesi durumunda yeni bir teknik adamın takımı kısa sürede başarıya götüreceğini düşünmüyor.



5 / 9 Bunun için zaman da Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle yeterli maddi imkan da yok.Bunun yerine zaten bu sene temeli atılan takımın üzerine yapılacak takviyelerle daha da iyi hale gelmesi üzerinde duruluyor.



6 / 9 Sezon içinde Kocaman’ın sistemine ve oynattığı futbola ciddi eleştiriler olsa da Başkan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüp için sportif, idari ve mali açıdan en doğru ismin Aykut Kocaman olduğunu düşünüyor.



7 / 9 İki tarafın da uzun süredir birlikte çalışması ve birbirini tanıması da önemli bir avantaj olarak gözüküyor. Haziran ayındaki seçimin kazanılması durumunda da mevcut kontratın yenilenmesi gündeme gelebilir.



8 / 9 Sarı-lacivertli takım ligin geri kalanı için ilk hedefi belirledi. Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarından 12 puan almanın hesapları yapılıyor.

