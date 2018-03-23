Boluspor 6 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Fenerbahçe ile Boluspor milli arada Bolu Atatürk Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İki takımda karşılaşmaya yedek ağırlık kardolarla başlarken Boluspor Fenerbahçe'yi 6-2'lik flaş skorla mağlup etti.



Mücadelenin ilk yarısı Boluspor'un 3-1 üstünlüğü ile geçildi. Fenerbahçe'de ikinci yarıda Valbuena, Giuliano ve Fernandao önemli isimler oyuna dahil oldu.



Boluspor'un gollerini 15. dakika Burak Asan, 31. dakikada Andre Santos, 45. dakikada penaltıdan Sefa Yılmaz, 52. dakikada Guido Koçer, 83'te Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin kaydetti.



Fenerbahçe'nin golleri ise 26'da Aatif ve 80. dakikada Fernandao attı.



OZAN TUFAN, UZUN SÜRE SONRA 11'DE



Fenerbahçe'de Aykut Kocama için kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminin sona ermesinin ardından kadroya geri dönen Ozan Tufan, Boluspor maçıyla tekrar ilk 11'e geri döndü.



Genç oyuncu son olarak 13 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettikleri mücadelede 90 dakika sahada kalmıştı.



GIULIANO, VALBUENA, FERNANDAO SAHADA



Sahaya Volkan, Şener, Batuhan, Andreas Kilit, Serhat, Onur, Ozan Tufan, Samed, Aatif, Mehmet Ekici, Soldado 11'i ile çıkan Fenerbahçe'de teknik direktörü Aykut Kocaman, 3-1 biten ilk yarının ardından ikinci yarıya Giuliano, Valbuena, Fernandao gibi as oyuncularını oyuna aldı ancak skoru lehine değiştiremedi.

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