Volkan Demirel Boluspor maçında 40 metreden gol yedi!

Volkan Demirel, Boluspor'la oynanan hazırlık maçında gündeme oturdu! Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kapsamında oynanacak hazırlık maçları için verilen milli arayı boş geçmek istemeyen Fenerbahçe, Boluspor'la bir hazırlık maçında karşı karşıya gelirken Volkan Demirel, yediği golle gündeme oturdu.



Ev sahibi Boluspor, 14. dakikada 20 yaşındaki futbolcu Burak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kaleci Volkan Demirel, 1-0 geriye düşerken uzak mesafeden yediği golle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.



Orta alanın ilerisinde yaklaşık 40 metrede topla buluşan Burak, kaleci Volkan Demirel'in önde olmasını gördü ve uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.

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