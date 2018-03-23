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Fenerbahçe'de deprem! Valbuena ayrılıyor!
3 saat önce
Fenerbahçeli yıldız Mathieu Valbeuna'nın menajeriyle bir görüşme yaptığı ve ona "Bana sürekli forma giyebileceğim bir takım bul" diye talimat verdiği öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle Lyon'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği sol kanat oyuncusu Valbuena yedeklikten bıktı.
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Sarı Lacivertli takıma geldiğinde 11'in direk oyuncusu olan Fransız, ligde ilk yarının sonlarına doğru gözden düşmüştü.
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Teknik direktör Aykut Kocaman'ın defansa yardım etmediği çok top kaptırdığı, takım oyununa uymadığı için yedek bıraktığını söylediği Valbuena ülke basınına yaptığı açıklamada ağız değiştirdi.
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Daha önce Kocaman ile sorunu olmadığını belirten Valbuena "Ne yapsam olmuyor. İkinci yarıda kulübe mahkumu oldum. Ben Fenerbahçe'de yedek kalmak için gelmedim" dedi ve şöyle devam etti:
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İstatistiklerim ortada. Fenerbahçe'ye en çok katkı veren oyunculardan biriyim. Türkiye'ye geldiğimde başta her şey çok iyiydi, sonra işler bozuldu.
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