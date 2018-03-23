Fenerbahçe'de deprem! Valbuena ayrılıyor!

1 / 7 Fenerbahçe'nin sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle Lyon'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği sol kanat oyuncusu Valbuena yedeklikten bıktı.



2 / 7 Sarı Lacivertli takıma geldiğinde 11'in direk oyuncusu olan Fransız, ligde ilk yarının sonlarına doğru gözden düşmüştü.



3 / 7 Teknik direktör Aykut Kocaman'ın defansa yardım etmediği çok top kaptırdığı, takım oyununa uymadığı için yedek bıraktığını söylediği Valbuena ülke basınına yaptığı açıklamada ağız değiştirdi.



4 / 7 Daha önce Kocaman ile sorunu olmadığını belirten Valbuena "Ne yapsam olmuyor. İkinci yarıda kulübe mahkumu oldum. Ben Fenerbahçe'de yedek kalmak için gelmedim" dedi ve şöyle devam etti:



5 / 7 İstatistiklerim ortada. Fenerbahçe'ye en çok katkı veren oyunculardan biriyim. Türkiye'ye geldiğimde başta her şey çok iyiydi, sonra işler bozuldu.



6 / 7 Artık burada işim bitti. Menajerime yapılacak teklifleri değerlendireceğim.

