Guardiola, Fenerbahçeli Oğuz Kaan'ı istiyor

Pep Guardiola, Fenerbahçeli Oğuz Kaan'ın peşinde... Manchester City'li kurmayların, "Oğuz'u uzun zamandır izliyoruz. Guardiola'nın da ilgisini çekiyor" dedikleri ve başka bir takıma satılması halinde kardan yüzde 20 pay önerdikleri ifade edildi.



City'nin Hollanda'ya kiralayıp, daha sonra 14 milyon euro'ya Villarreal'e sattığı Enes Ünal'da olduğu gibi Oğuz Kaan için de benzer plan yaptığı belirtiliyor.



Ancak başkan Aziz Yıldırım'ın genç oyuncunun satışına hala soğuk baktığı öğrenildi. Aziz Yıldırım daha önce 'Oğuz için Manchester City 5 milyon euro teklif etti, satmadık' demişti. Ön libero oynayan Oğuz Kaan, bu sezon 6'sı ligde, 5'i kupada olmak üzere 11 maçta 572 dakika görev yaptı. (Fotomaç)

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