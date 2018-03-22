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Fenerbahçe'de Josef de Souza'ya 12 milyon Euro
2 saat önce
Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İngiliz ekiplerinden West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmıştı.
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Watford'un Josef de Souza için Fenerbahçe Yönetimi'ne 12 milyon Euro'luk (58 milyon TL) bir teklifte bulunduğu öğrenildi.
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Watford'un Josef de Souza Ancak bu teklifi şimdilik kabul etmeyen Sarı-Lacivertliler'in İngilizler'den 16 milyon Euro talep ettiği bildirildi.için Fenerbahçe Yönetimi'ne 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.
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İngiliz temsilcisinde Teknik Direktör Javi Gracia'nın Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiği ve Josef de Souza'yı ısrarla kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Watford ve F.Bahçe arasındaki görüşmeler halen devam ediyor.
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