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Fenerbahçe- Beşiktaş maçının tarihi 19 Nisan

21 Mart 2018 | 14:42

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Fenerbahçe- Beşiktaş maçının tarihi 19 Nisan


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray'ın ilk maçı deplasmanda 2-1 kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin rövanşı 18 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da TT Stadyumu'nda oynanacak.

Vodafone Park'ta 2-2 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin rövanşı ise 19 Nisan Perşembe günü yine saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak.

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