Fenerbahçe- Beşiktaş maçının tarihi 19 Nisan



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray'ın ilk maçı deplasmanda 2-1 kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin rövanşı 18 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da TT Stadyumu'nda oynanacak.



Vodafone Park'ta 2-2 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin rövanşı ise 19 Nisan Perşembe günü yine saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak.





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