Ahmet Çakar: Alex artık bir Fenerbahçe hainidir

Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer almayı başaran Brezilyalı yıldız Alex de Souza'nın Türkiye ziyareti gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Alex geride kalan hafta sonu İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray derbisini Ülker Stadyumu'nda Sadettin Saran'ın locasında takip etmişti.



Alex'in gelişi sarı lacivertli taraftarlar tarafından mutlulukla karşılanırken başkan Aziz Yıldırım bu durumdan hoşnut olmamıştı. Konuyla ilgili olarak konuşan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, geceye damga vuran sözler söyledi.



'Yıkın heykelini!'



Çakar, "Alex'in Yoğurtçu Parkı'ndaki heykeli yıkılmalıdır. Alex artık bir Fenerbahçe hainidir. Buraya bazı mihraklar tarafından getirilmiş bir haindir. Artık efsane değil bir kestanedir" suçlamasında bulundu.



Ahmet Çakar'ın bu ithamına yanıt yine eski bir Fenerbahçeli yıldız Abdülkerim Durmaz'dan geldi. Durmaz şu sözleri sarfetti:

"Alex, ben ve benim gibi milyonlarca Fenerbahçe taraftarının kırmızı çizgisidir. Alex'e asla laf ettirmem. Ne demek heykel yıkılsın. Olabilir mi böyle bir şey. Yeter yahu."



"Gelmeyeceğim artık bu programa, yeter. Ben Aziz Yıldırım ile Fenerbahçeli olmadım. Ben Cemil Turan ile, Alpaslan Eratlı ile Fenerbahçeli oldum... "

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