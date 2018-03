Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a cevap!

Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak seçimde aday olan isimlerden Ali Koç, düzenlenen organizasyonda genel kurul üyeleriyle buluştu. İşte Ali Koç'un açıklamaları:



"Afrin'deki şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda mutlu şekilde vatanlarına dönerler. İstemediğimiz bir sonuçla, derbiyi beraberlikle sonuçlayarak büyük bir fırsatı kaçırdık. Yine de kalan 8 maçı kazanacağımıza inanıyorum. Taraftarımız itici güç olmalı. Fenerbahçe'nin olduğu yerde her zaman umut vardır. Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin en büyük sorununun, bizi biz yapan taraftarımızın ve halkın uzaklaşmasının olduğunu görüyoruz. Sıcak bağın eskisine oranla zayıfladığına içimiz acıyarak şahit oluyoruz. Çorbada herkesin tuzunun olduğu, belki de tarihe geçecek kitlesel bir hareketin aktörleri olacağız hep beraber.





Bana soruyorlar, 'Projeleriniz nelerdir?' diye. Düşünüyorum bana anlatılan projeleri. Bizden hayali, sırf seçim kazanmak için vadedilmiş projeler beklemeyin. Bizim tek bir projemiz var: Fenerbahçe'yi şahlandırarak tekrar ait olduğu yere, yani zirveye taşımak. Her şeyi yapacağımızın sözünü veremem ancak sözünü verdiğimiz her şeyi yapacağımızın sözünü verebilirim.

Mali sorunlarımız için camiada seferberlik ilan edeceğiz. 4 Haziran'da ilk işimiz hatırı sayılır sermaye katmak. Kulübümüzde şu anda resmi görevimiz olmadığı için bunu yapamıyoruz. Bu konuda başvuruda bulunacağız. Bu süre 45-60 gün arasında değişiyor.



Hep beraber omuz omuza vererek her şeyi başarabiliriz. Göreve geldiğimizde 4 Haziran tarihinde ortaya çıkartmak istediğimiz Fenerbahçe; şeffaf, ayakları yere basan özgür Fenerbahçe, 1907'den beri ilkelerini taşıyan bir Fenerbahçe, her şeyden önemlisi eleştiriye açık, demokratik bir Fenerbahçe. Görüşleri ne olursa olsun Fenerbahçeli olan insanların omuz omuza yürüdüğü bir Fenerbahçe hayal edebilen bir Fenerbahçe. Her mesleğe hitap eden bir Fenerbahçe. Taşları yeniden tek tek itmeye ihtiyacımız var. Bu noktalara gelinmesi zaman alacaktır.



"Her sene 10 bin yeni üye girişi sağlamamız lazım. Bunu sadece gelir açısından da değerlendirmeyin. Fenerbahçe'de üye sayısı ne kadar artarsa, Fenerbahçe'nin bağımsızlığı da o kadar garanti altına alınır. Mali bağımsızlığımızın tehlikede olduğunu buradan açıkça ifade ediyorum. Gerçekçi olmak zorundayız ancak bunu yaparken şampiyonlukların en büyük adayı olmaktan da vazgeçeceğiz anlamı çıkarmayın. Fenerbahçe'nin böyle bir tahammülü yok."



ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI VE AZİZ YILDIRIM'A CEVAP

"Şampiyonluğu başkanlığa bin kere tercih ederim. Fenerbahçe'yi hiç kimse bölemez. Fenerbahçe TV ya da başka bir platformda başkan adaylarının konuşması bu konuların en iyi çözümüdür. Başkanımızın emeği bende çoktur. 2006'da beni yönetime davet etmese belki bugünlere gelemezdim. Türk sporunda da, Fenerbahçe'de de emeği çoktur. Saygıda kusur etmem ama bu iş bittiğinde birbirimizin yüzüne bakabilecek konumda olmamız gerekiyor."

ALEX VE BÖLÜCÜLÜK SÖZLERİ

"Biraz tatsız konulara girmek istiyorum. Üzülerek görüyorum ki, birazdan da ifade edeceğim haksız ithamlar ve iftiraların gelişerek, büyüyerek karşımıza çıkacağını görüyorum. Alex geliyor benden biliniyor, sponsor sıkıntısı yaşanıyor benden biliniyor, camia bölünüyor benden biliniyor. Ben ne kadar kötü bir Fenerbahçe taraftarıymışım ki, Allah korusun sportif bir başarısızlık gelirse herhalde onu da benden bilecekler. '3 Temmuz'dan kaçtı, sponsor olmadı, cimri, başkan olsa para vermez, amatör branşları kapatacak' gibi potporilere bugün yenisi eklendi: Bölücükle suçlandım... 2015 kongresinde Fenerbahçe'ye gelecekte yakışan başkan adayı olarak gösterilme gururunu yaşadım. Onur duydum. Ancak sonrasında, sadece aday olmamla birlikte bir anda onlarca iftira ile karşı karşıya kalmak beni derinden yaralamıştır. Benim için üzülmeyin. Çünkü bu gelişmeler beni ve arkadaşlarımı kamçılıyor."