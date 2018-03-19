Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlar yapılmaya başlandı. Fenerbahçe'de daha bu sezon bitmeden gelecek sezon teknik direktörün kim olacağı konusunda polemikler başladı. Aykut Kocaman'ın sezon sonunda ayrılacağı iddia edilirken onun yerine kimin geleceği ise tartışma konusu... Ersun Yanal ismi sıkça anılıyor



Aziz Yıldırım eğer kongreyi kazanırsa yüksek ihtimal ile Aykut Kocaman ile devam edecek. Ancak Kocaman'ın devam edip etmek istemeyeceği tartışma konusu... Kocaman olmazsa bir yabancı teknik direktör gündeme gelecek.



Ali Koç ise bir İtalyan spor adamından danışmanlık alıyor. Sarı lacivertlilerin kimle çalışacağı onun da kafasında henüz net değil. Fenerbahçe'nin ligdeki sıralaması bu kararda büyük etken olacak. Ancak Aykut Kocaman olasılığının yanı sıra Ersun Yanal ismi de çok sık anılıyor. (Hürriyet)

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