Fenerbahçe Volkan Demirel'e 2 yıllık sözleşme önerecek
19 Mart 2018 | 15:34
Fenerbahçe, kaptan Volkan Demirel ile ilgili kararını verdi. Fenerbahçeli idareciler, 37 yaşındaki Volkan Demirel'e 2 senelik sözleşme önermeye hazırlanıyor.
Son olarak Galatasaray derbisindeki performansıyla alkış toplayan Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, yeni mukaveleye yakın.
Akşam gazetesinin haberine göre; sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 37 yaşındaki tecrübeli eldivene 2 senelik mukavele önerilecek.
Bu konuyla ilgili olarak başkanlık seçiminin de bir etkisi olmayacak. Çünkü hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç, Volkan’ın kariyerine Fenerbahçe’de devam etmesini istiyor.
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