Fenerbahçe Volkan Demirel'e 2 yıllık sözleşme önerecek

Son olarak Galatasaray derbisindeki performansıyla alkış toplayan Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, yeni mukaveleye yakın.



Akşam gazetesinin haberine göre; sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 37 yaşındaki tecrübeli eldivene 2 senelik mukavele önerilecek.



Bu konuyla ilgili olarak başkanlık seçiminin de bir etkisi olmayacak. Çünkü hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç, Volkan’ın kariyerine Fenerbahçe’de devam etmesini istiyor.

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