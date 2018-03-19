Aykut Kocaman derbide bir ilki denedi

Lig ve kupadaki Beşiktaş derbilerinden gerekli çözümleri çıkaran ve Galatasaray derbisine bu perspektifte hazırlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3 farklı plan kurguladı.



A, B ve C senaryoları şeklinde derbiye çıkan tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11'ini kupadaki Beşiktaş derbisinin taktiğiyle kurdu. Galatasaray'ı hem yanıltma hem de hücum anlamında karşılık verme adına, 4-2-3-1'in 4-3-3'e yakın hücum formasyonunda Mehmet Ekici ve Soldado kullanıldı.



Ekici'yi kanatlara yakın kullanmasına karşın serbestlik rolü veren Kocaman, Giuliano ile beraber yaratıcı orta saha sayısını artırdı. Ayrıca futbol zekasına güvendiği Soldado ile de farklı bir hamle yaptı.



İkinci 45 dakikada ise Ekici ve Soldado'nun fiziksel sıkıntılarını bilen başarılı antrenör, B planını hemen işletti. 60'ta Alper'i alarak Ekici'yi kenara getirdi. Hem Alper'in hızı hem de dikine futbolunu kullanmak istedi, 24 yaşındaki yıldızın kaçırdığı kafa golü kırılma anı oldu.



72'de de Dirar'ı alarak Fernando'yu süren Kocaman, çift forvete gitti. 4-4-2'ye oyunu döndüren Kocaman, Soldado'nun yorulmasıyla yine istediğini yapamadı. 77'de Valbuena ile bu sefer taktik 4-3-2-1'e döndü. Alper'i orta sahaya çeken Fenerbahçe'nin teknik patronu Valbuena-Giuliano oyun kurucu ikilisiyle devam etti. Savunmada başlayan aksaklık sonrası son 10 dakikada biri direkten dönen 2 tehlike kalede yaşandı.



Böylece Kocaman ilk kez bir maçta bu kadar farklı varyasyonlar denemiş oldu.

(Milliyet)