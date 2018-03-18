Anahtar Kelimeler:
Mahmut Uslu'dan şoke eden hareket
32 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi 0-0 sona erdi.
1 / 4
Nefes kesen mücadele karşılıklı ataklara sahne olurken karşılaşmanın 2. yarısında Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Us hareketleri gözlerden kaçmadı.
2 / 4
2. yarıdaki bazı pozisyonlarda küçük sakatlıklar yaşanırken sarı kırmızılı oyuncuların yere düştükten sonra uzun süre kalkm iddia eden Mahmut Uslu, tribünde oturduğu yerden ayağa kalkıp duruma isyan etti.
3 / 4