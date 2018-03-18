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Mahmut Uslu'dan şoke eden hareket

32 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi 0-0 sona erdi.

Mahmut Uslu'dan şoke eden hareket
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Nefes kesen mücadele karşılıklı ataklara sahne olurken karşılaşmanın 2. yarısında Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Us hareketleri gözlerden kaçmadı.

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2. yarıdaki bazı pozisyonlarda küçük sakatlıklar yaşanırken sarı kırmızılı oyuncuların yere düştükten sonra uzun süre kalkm iddia eden Mahmut Uslu, tribünde oturduğu yerden ayağa kalkıp duruma isyan etti.

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Maç oynanırken Galatasaray'ın yere yatarak vakit çaldığını iddia eden yönetici Mahmut Uslu ayağa kalkıp hakeme yönelik hareketleriyle bağırdı.

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Uslu bunları yaparken Uslu'nun hemen bitişinde Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Galatasaray Baş Mustafa Cengiz, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer alıyordu. (HÜRRİYET)

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