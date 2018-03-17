Nabil Dirar: Galibiyeti kaçırdık

Galatasaray karşısında daha fazla pozisyona giren taraf olduklarının altını çizen Dirar, "Üzgünüz, kazanmayı başaramadık, her şeyi yaptık ama olmadı. Eksik olan tek şey goldü. Galatasaray da pozisyonlar üretti ancak biz, bir adım önde olan taraftık. Kazanabilirdik ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Arada bir puan farkı var ve bu farkı kapatmak için son ana kadar mücadele etmek zorundayız. İnanılmaz bir atmosfer vardı, taraftarımıza teşekkür ediyorum, bizi çok iyi motive etti" şeklinde konuştu.



JOSEF DE SOUZA "SON ANA KADAR PES ETMEYECEĞİZ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza son ana kadar pes etmeyeceklerini ifade etti. 8 haftayı da galibiyetle kapatmak istediklerini ifade eden Josef, "Derbilerde her zaman detaylar belirleyici olur, maçın sonlarına doğru pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Önümüzde 8 maç var ve pes etmeden son ana kadar mücadele etmek zorundayız. Bugün bütün planlarımızı kazanmak üzerine kurduk, uzun yıllardır Galatasaray burada kazanamıyordu ve bu seriye bir yenisini daha eklemek istedik ama olmadı" dedi.

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