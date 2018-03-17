Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası, sarı-lacivertli takımın taraftarları "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları yaptı



Fenerbahçe- Galatasaray maçının ardından tribünlerden 'Ali Koç başkan Fenerbahçe Şampiyon' sesleri yükseldi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe tribünlerinden 'Ali Koç başkan Fenerbahçe Şampiyon' sesleri yükseldi. Okul açık tribününde başlayan tezahüratlar tüm stada yayıldı.

TARAFTAR İSYANDA

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbi berabere sonuçlanırken, uzun yıllardır kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'a yenilmeyen Fenerbahçe'nin serisi bu yıl da devam etti. Taraftarlardan bazıları şampiyonluk için ümitlerini korurken, bazıları ise şampiyonluğun hayal olduğunu, yönetim kurulunun ve başkanın değişmesi gerektiğini vurguluyor.



"ALİ KOÇ'UN BAŞKAN OLMASINI İSTİYORUZ"

İzmir'den ailesi ve küçük oğlu ile maça gelen İsa Yıldız, "20 yıldır Galatasaray'a bu statta yenilmiyoruz, 20 yıl daha yenilmeyiz. Bu yıl şampiyonluk biraz zor görünüyor ama en azından Galatasaray'a yenilmedik" derken maç için Manisa'dan gelen Süleyman Koyun ise "Galatasaray beraberliğe razı oldu. Biz iyi oynadık. Yenilmezlik serimizi sürdürdük. İnşallah şampiyon olacağız ama Ali Koç'un başkan olmasını istiyoruz" dedi.