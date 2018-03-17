Fenerbahçe-Galatasaray maçını Alex de Souza tribünden izledi

Yıllarca Fenerbahçe formasıyla Galatasaray derbilerinde boy gösteren eski Brezilyalı futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra ilk kez bir derbiyi stattan takip etti.



Geçtiğimiz günlerde kitabını imzalamak üzere Türkiye'ye gelen Alex de Souza, basketbol maçından sonra futbol maçına da gelerek takıma destek verdi.



Karşılaşmayı locadan takip eden Alex'e sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu ve 'I love you Alex' tezahüratını yaptı.

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