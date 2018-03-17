Fenerbahçe-Galatasaray maçını Alex de Souza tribünden izledi
17 Mart 2018 | 19:43
Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta izledi. Alex de Souza, Ülker Stadı'nda büyük bir coşkuyla karşılanırken taraftarlar 'I love you Alex' tezahüratlarıyla Brezilyalı yıldıza sevgi gösterilerinde bulundu.
Yıllarca Fenerbahçe formasıyla Galatasaray derbilerinde boy gösteren eski Brezilyalı futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra ilk kez bir derbiyi stattan takip etti.
Geçtiğimiz günlerde kitabını imzalamak üzere Türkiye'ye gelen Alex de Souza, basketbol maçından sonra futbol maçına da gelerek takıma destek verdi.
Karşılaşmayı locadan takip eden Alex'e sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu ve 'I love you Alex' tezahüratını yaptı.
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