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Fenerbahçe taraftarından derbide müthiş koreografi

2 saat önce

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği dünya derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar başarılı bir koreografiye imza attı.

Fenerbahçe taraftarından derbide müthiş koreografi
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Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisi için anlamlı bir koreografi hazırladı.

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4 tribünü kapsayan koreografinin teması, Galatasaray'ın 1999 yılından beri Kadıköy'de kazanamaması oldu.

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'Kaderinden kaçamazsın' yazısının yer aldığı koreografide, 'Yönetmen Fenerbahçe' pankartı da açıldı.

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Ayrıca Fenerbahçe taraftarının bir aslanı ellerinin arasına aldığı bir görsel de resmedildi.

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Taraftarların yaptığı koreografi, büyük takdir kazandı.

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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi

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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi

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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi

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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi

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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi

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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi

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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi

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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi

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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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