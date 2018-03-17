Fenerbahçe taraftarından derbide müthiş koreografi

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Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisi için anlamlı bir koreografi hazırladı.
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4 tribünü kapsayan koreografinin teması, Galatasaray'ın 1999 yılından beri Kadıköy'de kazanamaması oldu.
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'Kaderinden kaçamazsın' yazısının yer aldığı koreografide, 'Yönetmen Fenerbahçe' pankartı da açıldı.
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Ayrıca Fenerbahçe taraftarının bir aslanı ellerinin arasına aldığı bir görsel de resmedildi.
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Taraftarların yaptığı koreografi, büyük takdir kazandı.
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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi
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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi
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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi
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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi
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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi
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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi
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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi
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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi
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Fenerbahçe taraftarından 'Kaderinden kaçamazsın' koreografisi