Volkan Demirel, Muslera'ya sarıldı

Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi güzel görüntüler ortaya çıktı. Maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Galatasaraylı Fernando Muslera'nın yanına gitti. Tecrübeli eldiven, rakibine sarılırken, başarı dileklerini de iletti. Volkan Demirel ve Fernando Muslera'nın bu görüntüsü büyük alkış aldı.



VOLKAN DEMİREL'E BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe'de tribünler kaptan Volkan Demirel'e özel ilgi gösterdi. Takım sahaya çıktığında ilk olarak sarı-lacivertli kaleci tribünlere çağrıldı. Dört tribün birden Volkan'ı çağırarak hem destek verdi hem motive etti. Volkan da tribünlere hırsını göstererek hareketlerde bulundu.





TAFFAREL'LE DE SELAMLAŞTI

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Muslera'nın ardından Galatasaray'ın efsane kalecisi ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel'le de selamlaştı. Brezilyalı ismi öpen Volkan Demirel, kendisine başarılar diledi.



ESKİ YILDIZLARDAN DESTEK

Zorlu derbi öncesi Fenerbahçe'de bir dönem forma giymiş eski yıldızlardan tek tek destek mesajı geldi. Sarı-lacivertli formayı giymiş eski yıldızlardan başta Robin Van Persie olmak üzere, Stephan Appiah, Mateja Kezman ve Dirk Kuyt gibi isimler, derbide başarı mesajları gönderdi.