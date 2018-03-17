Volkan Demirel, Muslera'ya sarıldı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir görüntü ekranlara geldi. Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, ısınırken Galatasaray kalecisi Muslera'nın yanına giderek Uruguaylı kaleciyle kucaklaştı ve sohbet etti. Volkan Demirel ve Fernando Muslera'nın verdiği görüntü büyük alkış aldı.
Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi güzel görüntüler ortaya çıktı. Maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Galatasaraylı Fernando Muslera'nın yanına gitti. Tecrübeli eldiven, rakibine sarılırken, başarı dileklerini de iletti. Volkan Demirel ve Fernando Muslera'nın bu görüntüsü büyük alkış aldı.
VOLKAN DEMİREL'E BÜYÜK İLGİ
Fenerbahçe'de tribünler kaptan Volkan Demirel'e özel ilgi gösterdi. Takım sahaya çıktığında ilk olarak sarı-lacivertli kaleci tribünlere çağrıldı. Dört tribün birden Volkan'ı çağırarak hem destek verdi hem motive etti. Volkan da tribünlere hırsını göstererek hareketlerde bulundu.
TAFFAREL'LE DE SELAMLAŞTI
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Muslera'nın ardından Galatasaray'ın efsane kalecisi ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel'le de selamlaştı. Brezilyalı ismi öpen Volkan Demirel, kendisine başarılar diledi.
ESKİ YILDIZLARDAN DESTEK
Zorlu derbi öncesi Fenerbahçe'de bir dönem forma giymiş eski yıldızlardan tek tek destek mesajı geldi. Sarı-lacivertli formayı giymiş eski yıldızlardan başta Robin Van Persie olmak üzere, Stephan Appiah, Mateja Kezman ve Dirk Kuyt gibi isimler, derbide başarı mesajları gönderdi.