Fenerbahçe'den Galatasaray'a misilleme

Kadıköy'de bu sezon ilk defa kapalı gişe oynanacak derbi maçı öncesi, Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sezonun ilk yarısı Seyrantepe'de oynanan maçta Galatasaray yönetimi, Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu deplasman tribünü önüne dev hoparlörler kurdurtmuş ve maç boyunca Fenerbahçe taraftarının sesini bastırmak için Galatasaray marşları çalınmıştı.

Fenerbahçeli taraftarların ve yönetimin büyük tepkisini çeken bu olay sonrası yönetim harekete geçti ve bugün oynanacak Galatasaray maçı öncesi, deplasman tribünü önüne ilk maçta olduğu gibi dev hoparlör sistemi kuruldu.



.