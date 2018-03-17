Aykut Kocaman'dan sürpriz karar

Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında mutlak 3 puan hedeflediği mücadelede, Soldado ve Mehmet Ekici ilk 11’e giriyor. Oyun yapısını da değiştirecek sarı-lacivertliler, hareketli, dinamik ve topu ayağında tutan bir takım hedefliyor.



Fenerbahçe, derbiye sürpriz bir hücum hattı ile çıkmaya hazırlanıyor. Bugünkü zorlu mücadelede tribün desteğini almanın çok önemli olduğunu bilen teknik direktör Aykut Kocaman, ofansif karakterli bir takım üzerine çalışmalarını yaptı.Bu çerçevede son antrenmanlarda Aatıf’ın yerine hücumda daha etkili olan Mehmet Ekici’yi, sabit santrafor olarak oynayan Fernandao’nun yerine ise daha hareketli ve pas oyununa da müsait olan Soldado’yu denedi. Kocaman bu iki ismi sahaya sürerek rakibi şaşırtmayı, ofansif gücü ve rakip üzerindeki baskıyı arttırmayı planlarken taraftarın da desteğini arkasına alacak.



Tribünler özellikle uzun süredir Mehmet Ekici’nin oynamasını bekliyordu. Bu sezon iki Beşiktaş maçı dışında sakatlıklar sebebiyle forma bulamayan tecrübeli futbolcu oyun zekası, pasları ve şutları ile kalitesini oynadığı her maçta gösterdi.

Özellikle Soldado’nun da ileri uçta oynamasıyla birlikte daha dinamik, hareketli, topu ayağında tutan bir takım yaratmayı amaçlayan Kocaman ve ekibi, ilk yarıda bu sayede ciddi baskı kurmak istiyor. Dar alanda etkili ve çabuk olan Soldado, topla buluşmak için gerektiğinde orta sahaya da gelecek ve burada rakip savunmanın boşluk bırakmasını sağlayacak. Orta sahadan gelecek sürpriz isimler de bu bölgelerde gol şansı arayacak.



Valbuena’nın ise yedek kulübesinde başlaması planlanıyor. Bir türlü teknik heyetin beklentilerine karşılık veremeyen futbolcunun ilk 11 başlaması büyük risk taşıyor. Futbolcunun maçın atmosferine kendini kaptırıp bireysel oynama ihtimalini oldukça yüksek gören teknik heyet kaybedilecek toplardan çekiniyor. Bu nedenle Fransız futbolcu ikinci yarı hamle oyuncusu olacak. (MİLLİYET)