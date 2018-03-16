Aziz Yıldırım’dan G.Saray derbisine çılgın prim!

Süper Lig’in 26. haftasında cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak Galatasaray derbisi için Fenerbahçe’de seferberlik ilan edildi…Sarı Lacivertli ekipte kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal işin ‘motivasyon’ kısmını üstlenirken, teknik heyet ‘mental’ ve ‘taktik’ olarak takımı dev maça hazırlıyor.



1 MİLYON EURO PRİM

Yönetim kanadı ise çılgın bir prim vaadinde bulunarak taşın altına eline soktu. Başkan Aziz Yıldırım, 1 milyon Euro’luk (yaklaşık 4 milyon 810 bin TL) galibiyet ödülü açıkladı. Galibiyet halinde futbolculara paylaştırılacak olan bu rekor para, Fenerbahçe’de bir maç için açıklanan en yüksek prim olarak kayıtlara geçecek. Başkan Aziz Yıldırım’ın bugün Samandıra’da yapılacak son antrenmana da gelip, futbolculara primi bir kez de kendi ağzından açıklaması bekleniyor.

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