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Aykut Kocaman G.Saray 11'ini belirledi

1 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde sahaya süreceği kadroyu şekillendirdi.

Aykut Kocaman G.Saray 11'ini belirledi
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Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek Galatasaray derbisi ilk 11'i hemen hemen belli oldu.

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Teknik Direktör Aykut Kocaman, çok büyük bir aksilik ve şok bir sakatlık yaşanmadığı sürece kafasındaki kadroyu cumartesi akşamı ezeli rakibi Galatasaray'a karşı sahaya sürecek...

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Aykut Kocaman'ın kafasındaki ilk soru işareti sağ kanattaydı... Kocaman o bölgede Isla ve Şener arasında gidip geldi ama son kararını Şilili yıldızdan yana kullandı. Bunda da sebep Isla'nın savunmasının daha iyi olması...

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Forvette de Soldado ve Fernandao arasındaki seçimini Brezilyalı yıldızdan yana kullanan Kocaman, geri kalan yerler için ideal kadrosunu bozmayacak.

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İşte, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahada yer alacak muhtemel ilk 11'i... (Hürriyet)

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VOLKAN DEMİREL

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ISLA

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SKRTEL

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NEUSTADTER

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HASAN ALİ KALDIRIM

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MEHMET TOPAL

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JOSEF DE SOUZA

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DİRAR

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GİULİANO

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AATIF

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FERNANDAO

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