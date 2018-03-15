Aykut Kocaman G.Saray 11'ini belirledi

1 / 16 Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki kaderini belirleyecek Galatasaray derbisi ilk 11'i hemen hemen belli oldu.



2 / 16 Teknik Direktör Aykut Kocaman, çok büyük bir aksilik ve şok bir sakatlık yaşanmadığı sürece kafasındaki kadroyu cumartesi akşamı ezeli rakibi Galatasaray'a karşı sahaya sürecek...



3 / 16 Aykut Kocaman'ın kafasındaki ilk soru işareti sağ kanattaydı... Kocaman o bölgede Isla ve Şener arasında gidip geldi ama son kararını Şilili yıldızdan yana kullandı. Bunda da sebep Isla'nın savunmasının daha iyi olması...



4 / 16 Forvette de Soldado ve Fernandao arasındaki seçimini Brezilyalı yıldızdan yana kullanan Kocaman, geri kalan yerler için ideal kadrosunu bozmayacak.



5 / 16 İşte, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahada yer alacak muhtemel ilk 11'i... (Hürriyet)



6 / 16 VOLKAN DEMİREL



7 / 16 ISLA



8 / 16 SKRTEL



9 / 16 NEUSTADTER



10 / 16 HASAN ALİ KALDIRIM



11 / 16 MEHMET TOPAL



12 / 16 JOSEF DE SOUZA



13 / 16 DİRAR



14 / 16 GİULİANO



15 / 16 AATIF

