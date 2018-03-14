Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Mehmet Topal ve Isla idmana katılmadı

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma ve düz koşu ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenmanın basına açık olan son bölümü engelli pas çalışmalarıyla devam etti.



Sarı-lacivertli ekipte kan değerlerinde yorgunluk tespit edilen Mehmet Topal ile dünkü idmanda ayağına basıldı için ağrı hisseden Isla, bugünkü çalışmada yer almadı. Fenerbahçe'de Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları da sürüyor.

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