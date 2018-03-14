Anahtar Kelimeler:
Mahmut Uslu'dan Galatasaray'ı kızdıracak açıklama
2 saat önce
Mahmut Uslu, cumartesi günü G.Saray’ı her şartta yeneceklerini iddia ederken, “Bu maçı fazla düşünmüyoruz. Sonraki maçlar bizim için çok daha önemli” dedi.
1 / 7
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın sözcüsü Mahmut Uslu, cumartesi günü Kadıköy'' de oynanacak derbiye yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.
2 / 7
Beyaz TV'ye konuşan Uslu, Galatasaray derbisinin kendileri için "sıradan bir maç" olduğu imasında bulunurken, "Her şartta Galatasaray'ı yeneceğiz" iddiasında bulundu.
5 / 7