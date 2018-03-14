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Mahmut Uslu'dan Galatasaray'ı kızdıracak açıklama

2 saat önce

Mahmut Uslu, cumartesi günü G.Saray’ı her şartta yeneceklerini iddia ederken, “Bu maçı fazla düşünmüyoruz. Sonraki maçlar bizim için çok daha önemli” dedi.

Mahmut Uslu'dan Galatasaray'ı kızdıracak açıklama
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Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın sözcüsü Mahmut Uslu, cumartesi günü Kadıköy'' de oynanacak derbiye yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Beyaz TV'ye konuşan Uslu, Galatasaray derbisinin kendileri için "sıradan bir maç" olduğu imasında bulunurken, "Her şartta Galatasaray'ı yeneceğiz" iddiasında bulundu.

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Mahmut Uslu'nun açıklamaları şu şekilde:

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"Bu karşılaşmayı fazla düşünmüyoruz."

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"Bizim için önemli olan ondan sonraki maçlar. Galatasaraylıların ne açıklama yaptıkları bizi çok fazla ilgilendirmiyor."

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"Biz sadece kendi işimize bakıyoruz."

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"Hakemlerle ilgili de kaygımız tabii ki var. Bununla ilgili konuşmak bile istemiyorum."

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