Mahmut Uslu'dan Galatasaray'ı kızdıracak açıklama

1 / 7 Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın sözcüsü Mahmut Uslu, cumartesi günü Kadıköy'' de oynanacak derbiye yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı.



2 / 7 Beyaz TV'ye konuşan Uslu, Galatasaray derbisinin kendileri için "sıradan bir maç" olduğu imasında bulunurken, "Her şartta Galatasaray'ı yeneceğiz" iddiasında bulundu.



3 / 7 Mahmut Uslu'nun açıklamaları şu şekilde:



4 / 7 "Bu karşılaşmayı fazla düşünmüyoruz."



5 / 7 "Bizim için önemli olan ondan sonraki maçlar. Galatasaraylıların ne açıklama yaptıkları bizi çok fazla ilgilendirmiyor."



6 / 7 "Biz sadece kendi işimize bakıyoruz."

