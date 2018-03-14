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Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi 6-0 sürprizi

14 Mart 2018 | 07:56

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde takımın moral motivasyonunu yukarı taşımak için Samandıra'ya çıkarma yapacak.

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi 6-0 sürprizi

Aziz Yıldırım'ın ve teknik heyetin katıldığı yemekte futbolcularla buluşacağı öğrenildi. Başkanın cuma akşamki sürprizi ise G.Saray'a karşı elde edilen 6-0'lık zaferin yıldızlarından birisini kampa getirmek olacak. Cuma akşamı ayrıca daha önce alınan derbi galibiyetlerinden sonra yaşanan eğlenceler de futbolculara izlettirilecek. (FOTOMAÇ)

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