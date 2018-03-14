Giuliano: Önemli olan şampiyonluk

Fenerbahçe’nin 12 gollü yıldızı Giuliano, derbi öncesi milli hüsran yaşadı. Brezilya’nın teknik patronu Tite, önceki maçlarda Giuliano’yu tercih etmiş, Talisca’yı kadroya çağırmamıştı. Ancak Rusya ve Almanya ile oynanacak hazırlık maçları için davet alan isim bu kez Talisca oldu. Son aday kadro, Dünya Kupası’nın bir anlamda provası olduğu için, bu durum Giuliano’da büyük hayal kırıklığı yarattı.



‘Hâlâ umudum var’



Yıldız futbolcu, artık tamamen Fenerbahçe’yi düşündüğünü söyledi. 27 yaşındaki oyuncu, “Bundan sonra benim için tek bir hedef var, o da Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak. Şu anda da sadece cumartesi günkü Galatasaray derbisini düşünüyorum. Zaten bitmiş bir şey yok. Kalan dönemdeki performansımla Dünya Kupası şansımı artırabilirim” ifadelerini kullandı.

(FANATİK)

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