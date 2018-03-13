Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yerine Harun Tekin geliyor

Fenerbahçe'de Volkan Demirel defteri kapanıyor. Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yerine kaleyi Bursasporlu Harun Tekin'e teslim ediyor.



Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı karttan sonra hem teknik heyet hem de yönetim kanadından büyük tepki alan Volkan Demirel, Aykut Kocaman'dan özür diledikten sonra Yeni Malatyaspor maçında kaleyi devralmış ve iyi bir performans göstermişti. Yeni Malatyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla kendisini affettiren Volkan Demirel, her şeye rağmen gelecek sezonki Fenerbahçe yapılanmasında kendisine yer bulamayacak ve sözleşmesi uzatılmayacak.



Aykut Kocaman sezon başında Volkan Demirel'in gönderilmesine engel olmuş ve oyuncuyla sözleşme imzalanmasını istemişti fakat son yaşanan olaylardan sonra tecrübeli eldivenin biletini yine kendisi kesti.



Aykut Kocaman ile Ali Yıldırım arasında yapılan Kalamış buluşmasında önümüzdeki sezonki planlama yapıldı ve gelecek-gidecek isimler konusunda bilgi alışverişi yapıldı. Volkan Demirel'i gideceklerin arasına ekleyen ikili, Bursaspor'dan Harun Tekin'i Volkan Demirel'in yerine listeye dahil etti. Anlaşma sağlanan başarılı kaleci, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe kalesini koruyacak.



Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye gelmesi planlanan Harun Tekin ile yine anlaşılmış fakat Volkan Demirel'in kalma isteği ve bu isteği Ali Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın kabul etmesi sonucunda Harun Tekin'den vazgeçilmişti.



Gelecek sezon yine aynı planlama ile yola çıkmak isteyen Fenerbahçe, bu sezon sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'i gönderecek ve Harun Tekin'i kaleye geçirecek. Bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 23 maçta 34 gol yiyen Harun Tekin, 6 maçta ise kalesini gole kapattı.



28 yaşındaki file bekçisinin Bursaspor ile sözleşmesi Mayıs 2020'de sona erecek. Kameni ile bu sezon kaleyi rotasyona girerek koruyan Volkan Demirel ise 15 maçta kalesinde 17 gol gördü ve 4 maçta kalesini goel kapattı. Demirel'in sözleşmesi Mayıs 2018'de sona erecek. (Akşam)

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