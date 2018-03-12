Neustadter Rusya Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi
12 Mart 2018 | 18:11
Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu Roman Neustadter, Rusya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. Fenerbahçeli oyuncu Roman Neustadter Rusya'nın Brezilya ve Fransa ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edildi.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Roman Neustadter, Rusya'nın Fransa ve Brezilya ile oynacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Roman Neustadter, Rusya Milli Takımı'nın, Fransa ve Brezilya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi.
Son haftalarda gösterdiği performansla Aykut Kocaman'ın güvendiği isimler arasında yer alan Neustadter, sarı-lacivertli ekibin bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçın 23'ünde ilk 11'de forma giydi.
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