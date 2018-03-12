Hasan Ali Kaldırım'dan şaşırtan istatistik!

Tecrübeli sol bek, dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde en fazla pas hatası yapan isimdi. Hasan Ali Kaldırım 15 hatalı pasla takımının bu alandaki en kötü ismiydi. Onu 12 pas hatasıyla kaleci Volkan Demirel takip etti.



TOP KAPMA YARIŞI

Sarı-lacivertliler futbol ve oyun olarak pek üstün olmasa da orta alanda rakibe baskı oluşturdu ve bunu rakamlarla gösterdi. 90 dakikalık dilimde top kapma istatistiğinin ilk 3 sırasında Fenerbahçeliler vardı. M. Topal 5 top kaparken onu 3'le Josef, 2 ile de Skrtel takip etti. Malatya'da en fazla top kapanlar ise Buğra ve Chebake'ydi (2). (A SPOR)



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