Fenerbahçe uçağına bomba ihbarı!

Uçakta yer alan Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez yaşananlarla ilgili, "İki kaçak yolcu girdi uçağa. Malatyasporlu oyuncular da var, taraftarlar da var. Daha sonra 2 kaçak yolcu indirildi. Kadın yolcunun ellerinde bir paket vardı ve uçağa koydu demesinden sonra tüm paketler aranmaya başladı ve yolcular da kendi eşyalarını göstermeye başladılar. Uçaktaki alt bagajdaki eşyalar da açıldı, sonra tekrar aramadan geçirildi ve o arama sonrasında yolcular tekrar uçağa alındı. 21:50 olan uçağın saatinde gecikme oldu. Çok büyük bir skandal bu. Tedirgin olan yolcu binmeyebilir diye de bir anons yapıldı." bilgilerini paylaştı.

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